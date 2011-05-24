На Белградской юноша ударил соседа молотком по голове

Из парадной госпитализировали в больницу 40-летнего пострадавшего.

В Купчино в Петербурге 18-летний юноша ударил соседа молотком. Парня разыскивают.

По данным АН "Оперативное прикрытие", ночью 14 апреля в службу "112" обратился местный житель с информацией о том, что около дома 22/1 по Белградской улице у мужчины пробита голова. Из парадной госпитализировали в больницу 40-летнего пострадавшего с черепно-мозговой травмой, повреждением вещества мозга, колото-резаной раной живота и грудной полости, шоком третьей степени.

Все обстоятельства случившегося уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Большевиков на 17-летнего учащегося колледжа напал сокурсник. Между ними произошел конфликт. Также заявитель на месте оставил ноутбук и планшет, ущерб – 152 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV