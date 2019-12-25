В Ломоносовском районе зарезали 71-летнюю пенсионерку и ее сына

Дачник нашел накануне два тела с признаками насильственной смерти в деревне Лопухинка.

В Ломоносовском районе нашли зарезанными пенсионерку и ее сына. Об этом стало известно Piter.TV.

Дачник нашел накануне два тела с признаками насильственной смерти в деревне Лопухинка. Полицейские, которые приехали на место происшествия, обнаружили тела 71-летней петербурженки и ее 37-летнего сына. На голове и левой кисти женщины были рубленые раны. У ее сына было перерезано горло, также на животе были четыре колотые раны от ножа.

С места преступления изъяли полиэтиленовый пакет, пластиковый хомут, шапку, фрагменты скотча, топор и нож.

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Фото: Pixabay