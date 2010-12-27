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В Петербурге полиция задержала организаторов нелегальной миграции
Сегодня, 7:13
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lesjasap

В Петербурге полиция задержала организаторов нелегальной миграции

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Более 200 человек незаконно смогли находиться на территории России.

Представители Росгвардии задержали группу молодых людей, которые организовали незаконное пребывание в стране для мигрантов.Приезжие приезжали в Россию из среднеазиатских государств. В банде участвовали семеро мужчин и женщина.

По данным ведомства, мошенники подавали ложные сведения о том, что для миграционного учета. Обман государственных органов происходил за денежное вознаграждение со стороны мигрантов.

В общей сложности банде удалось "помочь" около 200 иностранцам. В отношении преступников возбуждено уголовное дело. Росгвардия провела серию обысков у подозреваемых. В квартирах у нарушителей найдены оргтехника, а также мобильные устройства. Сейчас четверо из задержанных отпущены под подписку о невыезде.

Ранее Piter.tv писал о том, что попавший под пули рассказал о стрельбе в "Царской столице".

Фото: Piter.tv
 

Теги: мигранты, миграционный учет, росгвардия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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