В Петербурге полиция задержала организаторов нелегальной миграции

Более 200 человек незаконно смогли находиться на территории России.

Представители Росгвардии задержали группу молодых людей, которые организовали незаконное пребывание в стране для мигрантов.Приезжие приезжали в Россию из среднеазиатских государств. В банде участвовали семеро мужчин и женщина.

По данным ведомства, мошенники подавали ложные сведения о том, что для миграционного учета. Обман государственных органов происходил за денежное вознаграждение со стороны мигрантов.

В общей сложности банде удалось "помочь" около 200 иностранцам. В отношении преступников возбуждено уголовное дело. Росгвардия провела серию обысков у подозреваемых. В квартирах у нарушителей найдены оргтехника, а также мобильные устройства. Сейчас четверо из задержанных отпущены под подписку о невыезде.

Ранее Piter.tv писал о том, что попавший под пули рассказал о стрельбе в "Царской столице".

Фото: Piter.tv

