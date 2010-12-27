В Петербурге полиция задержала организаторов нелегальной миграции

Представители Росгвардии задержали группу молодых людей, которые организовали незаконное пребывание в стране для мигрантов.Приезжие приезжали в Россию из среднеазиатских государств. В банде участвовали семеро мужчин и женщина.
По данным ведомства, мошенники подавали ложные сведения о том, что для миграционного учета. Обман государственных органов происходил за денежное вознаграждение со стороны мигрантов.
В общей сложности банде удалось "помочь" около 200 иностранцам. В отношении преступников возбуждено уголовное дело. Росгвардия провела серию обысков у подозреваемых. В квартирах у нарушителей найдены оргтехника, а также мобильные устройства. Сейчас четверо из задержанных отпущены под подписку о невыезде.
Ранее Piter.tv писал о том, что попавший под пули рассказал о стрельбе в "Царской столице".
Фото: Piter.tv
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