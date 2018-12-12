Попавший под пули рассказал о стрельбе в "Царской столице"

Появились подробности стрельбы в "Царской столице".

Петербуржцы, ставшие жертвами стрелка на территории жилого комплекса "Царская столица" по Кременчугской улице, рассказали о подробностях произошедшего. Они подтвердили информацию, что незнакомый мужчина начал палить по жителям района. Позже подозреваемого забрали в полицию. Стрелок оказался 30-летним мужчиной по фамилии Храбров.

Местный житель Ивлиев рассказал "Фонтанке.ру" о том, что заметил нарушителя еще вечером в SPBar. Будущий преступник вел себя вызывающе и компании пришлось сделать ему замечание. Тот поинтересовался у Ивлиева, не гангстер ли тот. Петербуржец в шутку ответил, что он сам такой.

На выходе из заведения Храбров попросил у Ивлиева сигарету. В ответ он получил колкие замечания в свой адрес, но в результате ситуация разрешилась мирно. Мужчины разошлись по своим делам.

А дальше началось необъяснимое. Мы уже идем к дому, а за нами с матерными криками несется этот парень вспоминает спикер

Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как Храбров бежит к молодым людям, а после в упор стреляет в одного пострадавшего. Затем он догнал еще двух и продолжил стрелять. Ивлиев пошел прямо на Храброва. Тот четыре раза выстрелил ему в голову, но не попал. Жертва прикрылась рукой, поэтому пуля проскочила в кожаную перчатку, почти оторвав палец.

Он хвастал пистолетом и кричал, что может уложить нас, что он нам сейчас покажет объяснил Ивлиев

Жертва вспомнила, что нападающий был в компании с девушкой и другом. Последний сбежал с места событий. Однако он оставил Храброву свой пистолет, которым тот и воспользовался. Когда у него закончились патроны, нарушителя удалось скрутить и задержать. Храбров начал рыдать и умолять отпустить его. Однако пострадавшие передали стрелка в руки правоохранительных органов. В момент захвата стрелку сломали нос. Его также доставили больницу с черепно-мозговой травмой.

В отношении Храброва возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. Фигуранта расследования отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Piter.tv писал о том, что мигранты устроили драку со стрельбой и резней на "Апрашке".

Фото: Piter.tv

