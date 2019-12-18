В Петербурге полиция задержала наркоторговца

В ходе проведения обыска было обнаружено несколько свёртков.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 29 апреля полиция задержала наркоторговца.

Сотрудники правоохранительных органов при личном досмотре у д. 35 по ул. Таврической изъяли у преступника полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом.

Результаты исследования подтвердили, что в пакете было наркотическое средство общей массой 106,2 г. В ходе проведения обыска в квартире также было обнаружено и изъято несколько похожих свёртков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержали банду наркодилеров, работающих через интернет.

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