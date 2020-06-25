В Петербурге полиция задержала мужчину, ударившего кассиршу магазина кирпичом

Правонарушитель задержан на основании ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого).

В Петербурге полицейские задержали мужчину, ударившего кассиршу магазина кирпичом. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 4 мая, в полицию поступило сообщение от охранника сетевого магазина в Выборгском районе на улице Композиторов. Сотрудник сообщил о разбое в помещении магазина, который устроил посетитель.

На место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали двух мужчин. Выяснилось, что сначала правонарушители украли продукты, а на кассе один из мужчин ударил кассиршу кирпичом по голове.

В этот же день двое мужчин были доставлены в отдел полиции, где вскоре возбудили уголовное дело ст. 162 УК РФ (разбой).

Один из них задержан на основании ст. 91 УПК РФ, а второй допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы писали, что женщина получила 50 тыс. рублей от продуктового магазина за удар металлическими воротами.

Фото: Piter.tv