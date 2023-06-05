В Петербурге полиция задержала группу воров, обкрадывавших пьяных пассажиров и брендовые магазины

Группа подозреваемых действовала с 2020 года.

В Петербурге полиция задержала группу воров, которые обворовывали пьяных пассажиров и магазины брендовой одежды. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Группа подозреваемых действовала с 2020 года. Злоумышленники специализировались на двух видах хищений: "карманных" краж у подвыпивших пассажиров такси и на кражах товара из магазинов одежды известных брендов.

Лидером группы являлся 33-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Пятеро участников, в том числе 27-летняя жена лидера, занимались кражами. Ещё двое членов группы отвечали за сбыт похищенного имущества.

Злоумышленники вечером и ночью под видом частного такси подбирали на улицах граждан, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В салоне жертву доводили до нужной кондиции: включали печку, разрешали употреблять алкоголь. В результате пассажир терял контроль над ситуацией. У него похищали деньги, гаджеты, ювелирные украшения, часы. Позже, обнаружив пропажу, потерпевший уже не мог вспомнить ни марку, ни номер машины, ни приметы "таксиста".

Что касается краж из магазинов одежды, то, входя в торговый центр, кто-то из участников группы вел наблюдение за обстановкой, а двое других совершали кражу. Для снятия с одежды антикражных клипс участники группы использовали самодельные приспособления из нескольких магнитов. Если клипсу снять не удавалось, то в ход шли многослойные пакеты с фольгой, которые блокировали сигналы антикражных устройств. Похищенное имущество сбывалось через популярные онлайн-площадки частных объявлений.

Установлена причастность участников группы к шести карманным кражам у пассажиров такси и четырем хищениям товаров из магазинов одежды. Общая стоимость похищенного составила более 600 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Женщина и оба скупщика отпущены под обязательства о явке. Лидер и остальные члены группы заключены под стражу.

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Фото и видео: МВД