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В Колпино вор украл более 2 млн рублей и поджег диван
Сегодня, 11:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино вор украл более 2 млн рублей и поджег диван

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Полицейские оперативно задержали подозреваемого – им оказался 22-летний безработный житель Псковской области.

В Колпино вор украл из квартиры более двух миллионов рублей и поджег диван. Об этом стало известно Piter.tv.

Прошлой ночью в квартире на бульваре Трудящихся произошло возгорание дивана. В ходе осмотра квартиры хозяйка обнаружила пропажу 2,4 млн рублей, принадлежащих её отцу. Деньги хранились в металлическом ящике в одной из жилых комнат. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого – им оказался 22-летний безработный житель Псковской области. Похищенное частично изъяли. Как уточнили "Невские Новости", ранее задержанный уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее у 18-летнего петербуржца под угрозой ножа отобрали AirPods, часы и 200 рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: бульвар трудящихся, колпино, кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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