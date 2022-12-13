В Колпино вор украл более 2 млн рублей и поджег диван

Полицейские оперативно задержали подозреваемого – им оказался 22-летний безработный житель Псковской области.

В Колпино вор украл из квартиры более двух миллионов рублей и поджег диван. Об этом стало известно Piter.tv.

Прошлой ночью в квартире на бульваре Трудящихся произошло возгорание дивана. В ходе осмотра квартиры хозяйка обнаружила пропажу 2,4 млн рублей, принадлежащих её отцу. Деньги хранились в металлическом ящике в одной из жилых комнат. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого – им оказался 22-летний безработный житель Псковской области. Похищенное частично изъяли. Как уточнили "Невские Новости", ранее задержанный уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее у 18-летнего петербуржца под угрозой ножа отобрали AirPods, часы и 200 рублей.

Фото: Piter.tv