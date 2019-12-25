Полиция Петербурга задержала десять нарушителей на матче "Зенита" и "Крыльев Советов"

На правонарушителей были составлены протоколы.

Полиция Петербурга задержала десять болельщиков за административные правонарушения на матче "Зенита" и "Крыльев Советов". Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

На правонарушителей были составлены протоколы. Всего на трибунах было около 13,5 тыс. футбольных фанатов, нарушений общественного порядка при проведении матча не допущено.

Напомним, "Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1 в 9-м туре РПЛ. Во втором тайме сине-бело-голубые получили право на пенальти, который на 79-й минуте реализовал полузащитник Алексей Сутормин.

Фото: Piter.tv

