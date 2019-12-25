В Петербурге полиция задержала четырех активисток на акции против гендерного насилия

Ситуацию рассмотрит Октябрьский районный суд.

Полиция задержала четырех девушек, которые проводили акцию, приуроченную ко дню борьбы с гендерным насилием 25 ноября. В МВД сочли мероприятие публичным и несогласованным.

Акция проходила в четверг вечером у дома №78 на набережной реки Мойки. Феминистки соорудили памятник из манекена, обклеенного заголовками из СМИ о насилии над женщинами и зачитали манифест. В нем участницы акции требовали принять закон о домашнем насилии, прекратить преследование женщин и общественных объединений по политическим мотивам, прекратить дискриминацию ЛГБТ-персон.

По информации Piter.TV, в отношении четырех активистов составили административные протоколы за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия. Их оставили на ночь в изоляторе временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух активистов оштрафовали за акцию в костюме "Гринча" с лицом Беглова.

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА