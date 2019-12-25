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В Петербурге полиция задержала четырех активисток на акции против гендерного насилия
Сегодня, 13:48
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В Петербурге полиция задержала четырех активисток на акции против гендерного насилия

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Ситуацию рассмотрит Октябрьский районный суд.

Полиция задержала четырех девушек, которые проводили акцию, приуроченную ко дню борьбы с гендерным насилием 25 ноября. В МВД сочли мероприятие публичным и несогласованным.

Акция проходила в четверг вечером у дома №78 на набережной реки Мойки. Феминистки соорудили памятник из манекена, обклеенного заголовками из СМИ о насилии над женщинами и зачитали манифест. В нем участницы акции требовали принять закон о домашнем насилии, прекратить преследование женщин и общественных объединений по политическим мотивам, прекратить дискриминацию ЛГБТ-персон. 

По информации Piter.TV, в отношении четырех активистов составили административные протоколы за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия. Их оставили на ночь в изоляторе временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух активистов оштрафовали за акцию в костюме "Гринча" с лицом Беглова. 

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА

Теги: акция, гендерное насилие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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