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Двух активистов оштрафовали за акцию в костюме "Гринча" с лицом Беглова

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Мужчины демонстрировали распил бюджетных средств.

Суд посчитал фотосессию в костюме Гринча и маске с лицом Беглова незаконным публичным мероприятием. Двух молодых людей оштрафовали на 20 тыс. рублей. Об этом 22 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Акция прошла 19 ноября. Мужчины фотографировались с реквизитом в виде ручной пилы, билетов Банка приколов. Тем самым они хотели привлечь внимание к проблеме распределение бюджетных средств. 

Один из обвиняемых, Александр Травкин, признал свою вину и объяснил, что принял участие по просьбе друга из движения "Молодой Петербург". Он и его "сообщник", Валентин Сорокин, получили штраф в размере 20 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам, которые вышли на одиночный пикет на Сенатской площади, назначили обязательные работы. 

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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