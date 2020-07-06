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Петербуржцам, которые вышли на одиночный пикет на Сенатской площади, назначили обязательные работы
Сегодня, 20:32
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Петербуржцам, которые вышли на одиночный пикет на Сенатской площади, назначили обязательные работы

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Один из них не признал свою вину.

В Петербурге осудили двух мужчин, которые 4 ноября вышли на одиночный пикет на Сенатскую площадь. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Их признали виновными по статье  ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга). Один из мужчин, Игорь, держал плакат с требованием освободить политзаключенным. Ему назначили 30 часов обязательных работ. Он не признал свою вину. 

Ивану, который упомянул на плакате иноагентов, дали 20 часов обязательных работ. Он свою вину признал. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: обязательные работы, одиночный пикет
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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