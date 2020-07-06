Петербуржцам, которые вышли на одиночный пикет на Сенатской площади, назначили обязательные работы

Один из них не признал свою вину.

В Петербурге осудили двух мужчин, которые 4 ноября вышли на одиночный пикет на Сенатскую площадь. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Их признали виновными по статье ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга). Один из мужчин, Игорь, держал плакат с требованием освободить политзаключенным. Ему назначили 30 часов обязательных работ. Он не признал свою вину.

Ивану, который упомянул на плакате иноагентов, дали 20 часов обязательных работ. Он свою вину признал.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга