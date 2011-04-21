Двух мужчин задержали за одиночный пикет у здания Конституционного суда в Петербурге

В Петербурге задержали двух мужчин, которые вышли на одиночные пикет на Сенатскую площадь 4-го ноября. Их доставили в 1-е отделение полиции, сообщило "ОВД-Инфо"*.
Петербуржцы держали в руках плакаты с требованием освободить политзаключенных. Вскоре к ним подошел полицейский и попросил пройти в автозак.
Также одиночные пикеты сегодня прошли в Москве. Двое из трех человек выступили в поддержку Алексея Навального. Их задержали. Кроме того, в столице отвезли в отделение несколько человек, которые собирались принять участие в шествии националистов под названием "Русский марш".
*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иноагента.
Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все