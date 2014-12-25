В Москве задержали желавших поучаствовать в "Русском марше"

Задержания происходили на станциях метро "Пушкинская" и "Октябрьское поле".

В Москве на станции метро "Пушкинская" были задержаны несколько человек, которые собирались принять участие в шествии националистов под названием "Русский марш". Об этом пишет "РИА Новости".

По сообщению корреспондента агентства, правоохранители задерживают преимущественно молодых людей. Некоторых уводят в автозак. Отмечается, что задержания зафиксированы также на станции метро "Октябрьское поле".

Несогласованные акции были запланированы 4-7 ноября, сообщили ранее в МВД России. Ведомство обратилось к желающим принять в них участие с призывом отказаться от этого и напомнило об уголовной ответственности в случае возникновения массовых беспорядков.

Кроме того, россиянам напомнили о введенных ограничениях в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии COVID-19, вследствие чего на проведение массовых акций был введен запрет.

Ранее российские космонавты поздравили соотечественников с Днем народного единства с борта МКС.

Видео: Telegram / Телеканал Дождь*

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