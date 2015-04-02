Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем народного единства с борта МКС

Космонавты призвали россиян помнить, как народ объединялся ради победы над общим врагом, ради жизни, мира и процветания.

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, поздравили граждан РФ с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Видео было предоставлено Роскосмосом.

В видеообращении Дубров призвал соотечественников помнить, как народ объединялся ради победы над общим врагом, ради жизни, мира и процветания. Шкаплеров в свою очередь напомнил, почему День народного единства важен для страны.

Этим праздником мы отдаем дань памяти давним событиям 1612 года, когда в едином духовном и ратном порыве народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов. Антон Шкаплеров, космонавт

Космонавты пожелали россиянам хранить и беречь чувство народного единства, братское чувство граждан государства.

Ранее на МКС провели первую в истории Космическую Олимпиаду.

Видео: YouTube / Roscosmos Media