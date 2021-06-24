Мужчину оштрафовали за плакат с мнением о спецоперации России в Украине

Куйбышевский районный суд оштрафовал мужчину, который вышел на Невский проспект с плакатом с пацифистским содержанием. Об этом 20 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Суд счел, что Андрей Федоров своими действиями выражал его позицию о специальной операции ВС РФ за пределами России и тем самым формировал мнение граждан. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Штраф составит 30 тысяч рублей.
Ранее суд арестовал петербуржца, который изрисовал нацистской символикой памятник Чернышевскому.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все