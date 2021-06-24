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Мужчину оштрафовали за плакат с мнением о спецоперации России в Украине
Сегодня, 14:20
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Мужчину оштрафовали за плакат с мнением о спецоперации России в Украине

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Андрей Федоров признал свою вину.

Куйбышевский районный суд оштрафовал мужчину, который вышел на Невский проспект с плакатом с пацифистским содержанием. Об этом 20 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд счел, что Андрей Федоров своими действиями выражал его позицию о специальной операции ВС РФ за пределами России и тем самым формировал мнение граждан. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. 

Штраф составит 30 тысяч рублей. 

Ранее суд арестовал петербуржца, который изрисовал нацистской символикой памятник Чернышевскому. 

Фото: Piter.tv

Теги: одиночный пикет, плкат, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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