Мужчину оштрафовали за плакат с мнением о спецоперации России в Украине

Андрей Федоров признал свою вину.

Куйбышевский районный суд оштрафовал мужчину, который вышел на Невский проспект с плакатом с пацифистским содержанием. Об этом 20 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд счел, что Андрей Федоров своими действиями выражал его позицию о специальной операции ВС РФ за пределами России и тем самым формировал мнение граждан. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Штраф составит 30 тысяч рублей.

Ранее суд арестовал петербуржца, который изрисовал нацистской символикой памятник Чернышевскому.

Фото: Piter.tv