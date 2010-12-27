Полиция Петербурга обнаружила более сотни контрафактных лодочных моторов

Общая сумма незаконной прибыли с продажи таких моторов составляет несколько сотен тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга обнаружили на Обводном канале склад с контрафактными лодочными моторами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и ЛО.

Как стало известно, полиция узнала, что одна из фирм Северной столицы незаконно реализует лодочные моторы. В ходе обыска были обнаружены 129 контрафактных единиц товара, выдаваемого за зарубежный. Общая сумма незаконной прибыли с продажи таких моторов составляет несколько сотен тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили административное дело против фирмы. Владельцу грозит крупный штраф.

Ранее на Piter.TV: Начальница службы безопасности Русского музея получила условный срок за мошенничество.

Фото: 78.мвд.рф