Начальница службы безопасности Русского музея получила условный срок за мошенничество

Обвиняемая похитила 4,7 млн рублей.

В пятницу, 31 августа, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор главе службы безопасности Русского музея Ирине Кузнецовой, подозреваемой в краже в особо крупном размере. Судья приговорил женщину к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, Кузнецова вместе с сообщником, гендиректором компании "Фрейм" Николаем Дурасовым, похитила у Министерства культуры деньги, выделенные на нужды Музея. Мошенники организовали схему, по которой Кузнецова запросила у минкульта средства на покупку концентраторов ключевого хозяйства у компании "Фрейм", однако организация Дурасова реализовала товар по завышенной стоимости. Сумма украденного составила 4,7 млн рублей.

Николая Дурасова суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

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