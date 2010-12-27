Наталью Смирнову арестовали за хищение 9 млн рублей в МО "Смольнинское"

Обвиняемая признала свою вину.

В понедельник, 27 августа, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор главы администрации муниципального образования "Смольнинское" Натальи Смирновой. По решению судьи она пробудет под стражей до конца сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Следствие предполагает, что в 2015 году Смирнова, воспользовавшись своим должностным положением, провернула мошенническую схему. Чиновница обеспечила компании "Инвест+" победу в конкурсе на благоустройство внутридомовой территории жилых домов, расположенных в муниципалитете. На рабботу было выделенно 80 миллионов рублей, девять из которых экс- глава администриции "Смолинское" с соучастником забрала себе.

Подсудимая вину признала. В худшем случае ей грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

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Фото: сайт МО "Смольнинское"