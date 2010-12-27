Второй фигурант появился в деле о мошенничестве в "Смольнинском"

В деле о мошенничестве в МО "Смольнинское" появился второй фигурант. Им стал руководитель фирмы-подрядчика. Об этом сообщает "Фонтанка".
ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти отметили, что злоумышленник предоставил заказчику строительства – муниципальному образованию – документы, который содержат недостоверные сведения об объемах выполненных работ на сумму около 9 миллионов рублей.
По данным издания, вторым фигурантом является руководитель ООО "Инвест+".
Ранее была задержана глава администрации МО" Смольнинское". Гендиректора же отпустили под подписку о невыезде.
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