Второй фигурант появился в деле о мошенничестве в "Смольнинском"

Им стал руководитель фирмы-подрядчика.

В деле о мошенничестве в МО "Смольнинское" появился второй фигурант. Им стал руководитель фирмы-подрядчика. Об этом сообщает "Фонтанка".

ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти отметили, что злоумышленник предоставил заказчику строительства – муниципальному образованию – документы, который содержат недостоверные сведения об объемах выполненных работ на сумму около 9 миллионов рублей.

По данным издания, вторым фигурантом является руководитель ООО "Инвест+".

Ранее была задержана глава администрации МО" Смольнинское". Гендиректора же отпустили под подписку о невыезде.

Также ранее на сайте: В МО "Смольнинское" нагрянула полиция: следователей интересуют контракты на благоустройство.