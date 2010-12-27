Наталья Смирнова задержана за хищение 9 млн рублей в МО "Смольнинское"

Чиновница с подельником создала мошенническую схему по выводу бюджетных средств ради использования денег в личных нуждах.

Полиция Петербурга задержала главу администрации МО" Смольнинское" за хищение девяти миллионов рублей. Должностное лицо подозревается в мошенничестве по контрактам на благоустройство ответственной территории в Центральном районе Петербурга. Фигуранткой дела стала Наталья Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Следствие считает, что петербурженка вступила в сговор с одним из предпринимателей. Она обеспечила бизнесмену победные условия получения государственного договора на работу в открытом конкурсе. Специально для этого были созданы фальшивые документы, по которым заключенный контракт считался выполненным. На самом деле подрядчик не выполнил обязательства. На данной преступной схеме злоумышленникам удалось нажиться на 8, 95 миллиона рублей.

Фото: сайт МО "Смольнинское"



