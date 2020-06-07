В Петербурге полицией задержан "раста-мобиль"

По факту происшествия возбуждено административное производство.

На улице Константина Заслонова, 40, в Петербурге 7 июня полицейские остановили автомобиль, в котором были найдены два свертка. Подробности рассказали в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Мужчина 1987 года рождения, находившийся за рулем "Лады" вел себя нервно. На место прибыла следственно-оперативнуая группа, которая нашда в машине два свертка.

Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование и получил административное дело. Вещества отправилены на экспертизу. По словам молодого человека, внутри была завернута травка.

Ранее мы сообщали о том, что появилась информация о состоянии здоровья водителя автомобиля "Фольксваген", попавшего в ДТП с люксовым "Феррари" в Петроградском районе Петербурга 7 июня. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, возрастной мужчина скончался от полученных травм.

"Поло" с водителем (65 лет на вид) за рулем при повороте не предоставил преимущество в движении и не смог избежать столкновения с "итальянцем", за рулем которого был мужчина 42 лет.

Фото: Дорожный инспектор / ВКонтакте