В Петербурге полицейского, обезвредивший "стрелка" у Володарского моста, наградят

Капитана полиции, который обезвредил мужчину, расстрелявшего автомобиль из ружья, представят к награде.

В Петербурге представят к награде заместителя начальника уголовного розыска Невского района Дмитрия Воропаева. Полицейский обезвредил стрелка под Володарским мостом, открывшего огонь по людям из охотничьего ружья.

Вчера Piter.TV писал, что под Володарским мостом мужчина открыл огонь по автомобилю. Позже выяснилось, что мужчина попал в ДТП, и решив отомстить, сходил домой за ружьём, вернулся и открыл огонь сначала по автомобилю, а уже позже по другим участникам ДТП.

В управлении МВД уже изучили все детали этой резонансной истории и установили, что майор Воропаев соблюдал все должностные инструкции: сделал предупредительный выстрел в воздух, а когда злоумышленник направил дуло уже на него, был вынужден стрелять.

За грамотные и профессиональные действия руководство ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти решило представить Дмитрия Воропаева государственной награде.