В Петербурге полицейским выплатят премии за охрану правопорядка

Как именно будут выбирать победителей ― не сообщается.

Десять старших участковых полицейских отделов по районам Петербурга получат денежные премии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Правительственной премией города "Лучший участковый уполномоченный полиции в Санкт-Петербурге" награждают правоохранителей за выдающиеся заслуги в обеспечении правопорядка и борьбы с преступностью, защиту прав и законных интересов граждан.

Награда присуждается по предложению Главного управления территориального МВД РФ. Ее размер составляет 35 тыс. рублей каждая.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выберут самых добрых людей в 25 номинациях.

Фото: Piter.TV