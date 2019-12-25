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В Петербурге полицейским выплатят премии за охрану правопорядка
Сегодня, 13:02
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nadezhda_sib

В Петербурге полицейским выплатят премии за охрану правопорядка

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Как именно будут выбирать победителей ― не сообщается.

Десять старших участковых полицейских отделов по районам Петербурга получат денежные премии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Правительственной премией города "Лучший участковый уполномоченный полиции в Санкт-Петербурге" награждают правоохранителей за выдающиеся заслуги в обеспечении правопорядка и борьбы с преступностью, защиту прав и законных интересов граждан.

Награда присуждается по предложению Главного управления территориального МВД РФ. Ее размер составляет 35 тыс. рублей каждая.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выберут самых добрых людей в 25 номинациях. 

Фото: Piter.TV

Теги: полиция, премия, участковый
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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