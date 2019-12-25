В Петербурге полицейским выплатят премии за охрану правопорядка

Десять старших участковых полицейских отделов по районам Петербурга получат денежные премии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Правительственной премией города "Лучший участковый уполномоченный полиции в Санкт-Петербурге" награждают правоохранителей за выдающиеся заслуги в обеспечении правопорядка и борьбы с преступностью, защиту прав и законных интересов граждан.
Награда присуждается по предложению Главного управления территориального МВД РФ. Ее размер составляет 35 тыс. рублей каждая.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выберут самых добрых людей в 25 номинациях.
Фото: Piter.TV
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