В Петербурге полицейский спас девушку от падения с 15-го этажа

В пресс-службе МВД рассказали об инциденте, который произошел на Индустриальном проспекте.

В Петербурге сотрудник правоохранительных органов спас девушку от падения с 15-го этажа жилого здания. Инцидент произошёл во второй половине дня, 29 сентября. Информацией о произошедшем поделились сотрудники региональной пресс-службы. Оперативники получили данные о том, что местная жительница могла погибнуть в 17 часов 12 минут вечера накануне. Спустя пять минут полиция прибыла в дому, расположенному по Индустриальному проспекту. После этого сержант Евгений Павленко увидел женщину, которая держала за руки свою дочь, свисавшую с балкона.

Евгений понял, что любое движение может спровоцировать падение и попытался разговорить девушку. пресс-служба МВД Медиа

Затем петербуженка перешла на карниз соседнего балкона. Оперативник отправился в соседнюю квартиру. Он получил от экстренных служб два пояса со страховочными тросами — один для себя, второй — для девушки. Ему удалось надеть специальное средство на девушку, которую сотрудники У МЧС подняли в квартиру. Далее пострадавшая была передана в руки медицинской службы.

Реаниматолог спас ребенка на борту самолета, летевшего рейсом Н"абережные Челны — Петербург".

Фото и видео: МВД Медиа, Петербургская полиция