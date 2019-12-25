Реаниматолог спас ребенка на борту самолета, летевшего рейсом Набережные Челны — Петербург

Врач помог избежать экстренной посадки самолета, в котором находились порядка 200 пассажиров.

Врач из Татарстана спас жизнь ребенка на борту самолета, летевшего рейсом Набережные Челны — Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

У ребенка начались судороги. Вероятно, на фоне высокой температуры тела, оно было горячим. Все это время он был в полукоматозном состоянии, как во сне. Я оказал первую помощь, применил навыки реаниматолога. Мальчик пришел в сознание и протянул ручки к родителям. Евгений Думаньян, заведующий интенсивной терапии и реанимации №2 Набережных Челнов

Реаниматолог помог избежать экстренной посадки самолета, в котором находились порядка 200 пассажиров.

Отметим, что Евгений Думаньян летел на Всероссийский конгресс ведущих анестезиологов и реаниматологов. На мероприятии он выступил с докладом об экстренной помощи пациентам в неотложных состояниях.

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Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана