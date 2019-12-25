В Петербурге полицейские закрыли интернет-магазины по продаже наркотиков

В Петербурге пресекли деятельность двух онлайн-магазинов по продаже наркотических препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 22 мая.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Петроградскому району поймали 40-летнего мужчину, который в роли курьера прятал закладки с наркотиками и психотропными веществами по городу. Силовики обнаружили у мужчины 64 свертка с неизвестным порошком. Найденный "клад" отправили на экспертизу. Исследование показало, что в трех свертках находился метадон, общая масса вещества составила 8, 13 граммов. Оставшиеся свертки тоже проверят на экспертизе.
Как выяснилось, подозреваемый уже имел судимость. Возбуждено уголовное дело.
Ранее правоохранители задержали двух работников данного интернет-магазина - ими оказались 40-летняя женщина и 39-летний мужчина.
Напомним, что накануне в Ленобласти поймали старушку-наркокурьера. Женщине грозит пожизненное заключение под стражу.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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