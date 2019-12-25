В Петербурге поймали лжегазовщиков, обокравших несколько пенсионерок

Одна пожилая петербурженка лишилась 170 тысяч рублей, вторая – 30 тысяч.

Полицейские задержали двух мужчин и женщину, подозреваемых в хищении денег у пожилых петербуржцев. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, все злоумышленники прикидывались газовщиками, благодаря чему и заходили в квартиры к пенсионерам.

Первой пострадала 71-летняя женщина с Варшавской улицы, которой предложили установить газовую плиту. После ухода "рабочего" пенсионерка не досчиталась 170 тысяч рублей и позвонила в полицию. По аналогичной схеме на 30 тысяч рублей обобрали 74-летнюю петербурженку с улицы Шелгунова, только с визитом и проверкой газового оборудования к ней пришли мужчина и женщина. Аферисты заявили бабушке, что ее плита неисправна, и предложили новую. Как только злоумышленники получили на руки деньги, они ушли, "пообещав", что в течение часа к пенсионерке придет мастер.

Возбуждены уголовные дела о краже и мошенничестве, аферистов поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали, что серийного грабителя пожилых женщин задержали во Фрунзенском районе.

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