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Серийного грабителя пожилых женщин задержали во Фрунзенском районе

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Преступник был в маске и перчатках.

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в ограблении пожилых женщин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Было установлено, что 16 июля 2020 злоумышленник напал на 70-летнюю женщину на лестничной площадке в доме на Курской улице. Мужчина вырвал из ушей петербурженки золотые серьги стоимостью 20 тысяч рублей. 

Кроме того, 21 июля злоумышленник также напал на 74-летнюю жительницу Софийской улицы и отобрал у нее пакет с личными вещами и ключи от квартиры. В момент преступлений он находился в медицинской маске и перчатках. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Полиция задержала подозреваемого 40-детнего мужчины, он уже был ранее судим. Расследование продолжается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что безработный обокрал пожилую соседку в коммуналке на Садовой. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: грабеж, задержание, серийный грабитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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