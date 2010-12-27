В Петербурге полицейские задержали одного из лжеминёров станции метро "Московская"

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что петербургские полицейские задержали одного из лжеминёров станции метро "Московская". Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Инцидент произошел в минувшую среду, 4 декабря. Звонивший сообщил правоохранителям, что он "заминировал" станцию метро "Московская". Полицейские вычислили телефонного хулигана за пару минут. Им оказался 57-летний безработный, который проживает в Московском районе.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что четвертая волна ложных минирований вновь "захватила" суды Петербурга.

Фото:pixabay