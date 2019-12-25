Сотрудники транспортной полиции обнаружили пьяного капитала в акватории Невы

У нарушителя могут отобрать права на время.

Во время рейда сотрудники транспортной полиции обнаружили 10 гидроциклистов-нарушителей. Они управляли транспортными средствами без необходимых для этого прав, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

В отношении петербуржцев, жителей Ленобласти и жителя Твери составили административные протоколы. Штраф за данное нарушение может достигнуть 15 тысяч рублей.

Один из нарушителей, 19-летний молодой человек, управлял парусным судном в акватории Финского залива.

Кроме того, в акватории Невы выявили 32-летнего капитана, который был за рулем катера в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления судном, а катер отправили на штрафстоянку. За этого капитана могут лишить права управлять плавательным средством на 2 года.

Ранее пьяный капитан прогулочного судна попал под уголовное дело за травмированных пассажиров.

Фото: УТ МВД по СЗФО