В Петербурге раскрыли похищение и разбой на студентов из Восточной Азии

Подозреваемые являются членами этнической группировки.

В Петербурге полиция задержала пятерых граждан одной из восточноазиатских стран, подозреваемых в похищении и разбойном нападении на своих соотечественников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Всем задержанным оказалось от 23 до 35 лет. По версии следствия, 19 октября прошлого года они напали на трех студентов петербургских вузов, которые приехали из Восточной Азии. Поводом для нападения стал вымышленный долг – якобы один из потерпевших лишил их прибыли, которая заключалась в организации приема туристов и провозе их в "прикормленные" точки торговли и общепита.

Студентов подкараулили на автомобилях марок BMW 7-й серии, Range Rover, Toyota Land Cruiser, Mercedes и Infinity. Потерпевших избили и отвезли в ресторан азиатской кухни на улице Кораблестроителей, где напоили, отняли телефоны и потребовали более 1 млн рублей. Уезжая, подозреваемые устроили дебош в ресторане, разбив посуду.

Полиция выяснила, что все задержанные входят в этническую группировку, членами которой являются 20 человек. Эта организация может быть причастна к разбоям, похищениям людей, незаконному обороту наркотиков, драгоценностей и оружия, а также крышеванию туристических фирм, организации проституции и нелегального бизнеса.

На улице Кораблестроителей у злоумышленников организован целый закрытый клуб, предназначенный для избиения и незаконного удержания людей, проведения азартных игр и оказания услуг интимного характера. В квартирах задержанные хранили детские вещи и документы на детей, которых там не было. Расследование продолжается.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти