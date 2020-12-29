Видео: двое мужчин избили охранника магазина на Художников после кражи шоколада и алкоголя

Злоумышленники угрожали охраннику ножом, после чего между ними завязалась драка.

Двое мужчин похитили шоколад и алкоголь в магазине на проспекте Художников, а затем избили охранника. Piter.TV публикует видео с конфликта.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел утром 24-го января в магазине "Пятерочка" на проспекте Художников, 32. Полицейские установили, что злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения взяли с прилавка продукты, после чего не оплатили товар и направились к выходу. Они угрожали охраннику складным ножом и нанесли ему повреждения. Сумма ущерба составила 3,5 тыс. рублей.

"По горячим следам" правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались двое неработающих граждан 1999-го и 1989-го годов рождения.

Позже из Городской больницы №3 поступила телефонограмма о том, что охранника 1997-го года рождения госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Агрессоров задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в гипермаркете Петербурга задержали сладкоежку, укравшего 108 плиток шоколада.

Видео: Piter.TV