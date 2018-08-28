В Петербурге полицейские провели рейд по местам нахождения мигрантов

Они проверили около 1500 иностранных граждан.

Сотрудники ГУ МВД России и бойцы ОМОН ГУ Росгвардии проверили в Петербурге соблюдение миграционного законодательства. Они "прогулялись" по местам, в которых живут и работают иностранные граждане. Об этом 26-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители посетили 13 строительных объектов, 6 торговых зон, в том числе Апраксин двор и ярмарку на юго-западе Петербурга, а также производства и расселенные дома.

За время рейда удалось проверить около 1500 мигрантов. Около 300 из них нарушают миграционное законодательство, на них наложат административный штраф. Более 100 административных протоколов дойдут до суда. Там будут решать вопрос о выдворении нарушителей за пределы РФ. На некоторых могут завести уголовные дела.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в подпольной типографии делали поддельные документы для мигрантов.

Фото: А.Савин wikipedia.org