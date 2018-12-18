Участники организованной группы помогали мигрантам незаконно пребывать в России

Они делали для мигрантов поддельные документы.

Оперативники центра "Э" ГУ МВД России вместе с сотрудниками регионального УФСБ ликвидировали организованную группу, которая создала канал нелегальной миграции из стран средней Азии и ближнего Востока. Об этом 24-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Группировка действовала на территории Петербурга. Один из ее участников занимался производством поддельных паспортов, водительских удостоверений, трудовых договоров‚ миграционных карт и другой документации. Поддельные документы заверялись оттисками печатей госучреждений. Как выяснилось, один из участников - 34-летний петербуржец. Он был задержан, и сейчас находится под домашним арестом.

Нередко к услугам подпольной типографии обращались юридические лица, которые осуществляют свою деятельность в Петербурге. Обойтись заказчику это могло от одной до сорока тысяч рублей. За день поступало около 50 таких заказов. Новые документы мигранты получали для того, чтобы свободно находиться и работать в России.

Также полицейские задержали непосредственного организатора группы - 48-летнего уроженца одной из северокавказских республик. Его заключили под стражу.

ГСУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Грозном мужчина напал на пост ДПС.

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