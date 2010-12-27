В Грозном мужчина напал на пост ДПС, ранил двух сотрудников и был ликвидирован

Личность нападавшего установлена. Сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии находятся в больнице.

В минувшее воскресенье молодой мужчина с ножом напал на сотрудника ДПС и был ликвидирован.

Сообщается, что сотрудники ДПС остановили иномарку для проверки документов. Вышедший молодой мужчина напал с ножом на полицейского. Шедший со службы сотрудник Росгвардии увидел происходящее побежал на помощь и был также ранен ножом, но успел выстрелить и ликвидировать нападавшего.

В машине у нападавшего нашли гладкоствольное оружие. Сейчас личность мужчины установлена - житель Чеченской республики 1997 года рождения. Сотрудник полиции в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице. Раненый сотрудник Росгвардии также находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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