В Петербурге полицейские пресекли сбыт партии кокаина

Покусившегося на сбыт наркотика мужчину задержали.

В минувший вторник, 10 ноября, петербургские полицейские задержали на улице Новостроек 39-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, мужчину поймали в рамках расследования дела о незаконном сбыте наркотиков.

У задержанного в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли смесь с кокаином общей массой более 125 граммов. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Отмечается, что ранее мужчина попадал в поле зрения полиции, 3 ноября в отношении него провели проверочную закупку и выяснили, что злоумышленник причастен к сбыту 1 грамма кокаина. По данному факту изначально и было возбуждено дело.

Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности мужчины и выясняют каналы поставки и сбыта наркотиков.

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Фото: Piter.TV