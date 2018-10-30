Петербуржец расплачивался за продукты поддельными купюрами

Он приобрел пятитысячные купюры в Интернете.

Молодой человек расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами в торговых точках. Его задержали правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские установили, что 22-летний молодой человек приобрел поддельные денежные билеты номиналом 5 тысяч рублей через теневое пространство в Интернете. В воскресенье, 14-го июля, он рассчитывался этими купюрами при покупке продуктов.

Его задержали у дома 43 по проспекту Шаумяна на основании статьи 91 УПК РФ. Он оказал сопротивление сотрудникам полиции.

По месту жительства подозреваемого провели обыск. У него нашли и изъяли ноутбук, два мобильных телефона, черновые записи, банковские карты, сим-карты, травматический пистолет и патроны.

В понедельник, 15-го июля, возбудили уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег. Также решается вопрос о заключении под стражу и квалификации противоправных действий по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что москвичка украла у петербуржца телевизор стоимостью 14 тысяч рублей.

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