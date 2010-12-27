Москвичка украла у петербуржца телевизор стоимостью 14 тысяч рублей

Вечером 16 июля в полицию Петербурга обратился мужчина и заявил о краже телевизора и приставки из комнаты в доме №12 по улице Галерная. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Потерпевший рассказал, что технику украла его знакомая, приехавшая погостить из Москвы. Женщина вынесла из комнаты телевизор марки LG в корпусе черного цвета и цифровую приставку. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.
В настоящий момент полиция разыскивает подозреваемую. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.TV
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