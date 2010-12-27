Неизвестный распотрошил банкомат "Промсвязьбанка" в Полюстрово

Аппарат с деньгами находился в подвальном помещении.

В ночь на 16 июля в Калининском районе Петербурга произошло ограбление. Неизвестный преступник смог взломать банкомат "Промсвязьбанка" и остаться незамеченным. Об этом пишет "Фонтанка".

Известно, что грабитель проник в подвальное помещение Жилкомсервиса №3 на улице Федосеенко, отжав стеклопакет. Перед этим он заклеил датчик движения фрагментом прозрачного пластика. Из-за этого устройство не сработало и не вывело информацию на пульт охранного предприятия. Добычей преступника стали все деньги из банкомата. Точная сумма ущерба пока не названа.

В настоящий момент правоохранители ведут расследование. Была изъята видеозапись с камеры наблюдения на банкомате. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV