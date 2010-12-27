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В Петербурге полицейские нашли похитителей айфонов
Сегодня, 11:35
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В Петербурге полицейские нашли похитителей айфонов

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Ущерб составил 329 тысяч рублей.

Полиция задержала двух молодых людей, которые украли пяти айфонов из магазина сотовой связи. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 21 февраля 2019 года в 10 часов вечера. Неизвестные разбили витрину и похитили пять сотовых устройств. После этого они скрылись с места преступления. Ущерб оценили в 329 тысяч рублей. 

Следственное управление УМВД России по Приморскому району возбудило уголовное дело за грабеж. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители полностью изобличили двух подозреваемых. Ими оказались граждане сопредельного государства. Одному 19 лет, другому - 21 год. 

Сейчас устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности злоумышленников. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодой человек занимался сбытом фальшивых купюр

Фото: pixabay.com

Теги: айфон, кража, магазин сотовой связи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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