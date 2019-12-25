В Колпино полицейские изъяли тонну "омывайки" с метанолом

Составлен административный протокол.

На одном из сервисов онлайн-объявлений сотрудники полиции выявили очередной факт незаконной реализации стеклоомывающей жидкости. Торговая точка ликвидирована. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские прибыли в Колпино в дом №11 по Саперному переулку, где и продавали стеклоомывающую жидкость. На месте сотрудники нашли и изъяли 202 пластиковые бутылки, емкостью по 5 литров каждая, содержащих стеклоомывающую жидкость общим объемом 1010 литров. Жидкость направили в лабораторию для дальнейших исследований.

В отношении 35-летнего гражданина, осуществлявшего незаконную предпринимательскую деятельность, возбудили административное дело.

В Шушарах полицейские раскрыли подпольную нарколабораторию.

Фото: МВД