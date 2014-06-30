В Петербурге покажут спектакль "Город детства" 30 октября

На сцене актеры порассуждают о том, как стать личностью, что делает человека особенным и почему для каждого из нас так важно детство.

В Петербурге покажут спектакль "Город детства". Проект театра "ТриЧетыре" стал победителем грантового конкурса "Российский фонд культуры". Постановку можно будет увидеть 30 октября в 16:00 на проспекте Непокоренных, 11. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе театра.

На сцене актеры порассуждают о том, как стать личностью, что делает человека особенным и почему для каждого из нас так важно детство.

Проект направлен на детей и молодежь в возрасте от 12 до 20 лет. Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках проекта запланировано проведение 10 показов спектакля на площадке театра для детей и молодежи города.

Ранее на Piter.tv: в Санкт-Петербургском музее хлеба открылась выставка об истории хлебопечения в нашем городе.

Фото: ВКонтакте / Театр "ТриЧетыре"