В Санкт-Петербургском музее хлеба открылась выставка об истории хлебопечения в нашем городе

Выставка работает по 4 декабря.

Сегодня, 29 октября, в Санкт-Петербургском музее хлеба открылась выставка "К истории хлебопечения в Петербурге — Петрограде — Ленинграде". Жителей города приглашают посетить экспозицию.

Посетителям расскажут об истории развития хлебопечения в Северной столице. Гости узнают о различных технологиях, которые постепенно внедрялись в работу работников хлебозаводов Ленинграда в 1930—1940-е годы XX века.

Выставка работает по 4 декабря с 10:00 до 18:00. Понедельник, вторник — выходные дни.

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Фото: Телеграм / Правительство Петербурга