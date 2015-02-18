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В Санкт-Петербургском музее хлеба открылась выставка об истории хлебопечения в нашем городе
Сегодня, 12:13
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В Санкт-Петербургском музее хлеба открылась выставка об истории хлебопечения в нашем городе

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Выставка работает по 4 декабря.

Сегодня, 29 октября, в Санкт-Петербургском музее хлеба открылась выставка "К истории хлебопечения в Петербурге — Петрограде — Ленинграде". Жителей города приглашают посетить экспозицию. 

Посетителям расскажут об истории развития хлебопечения в Северной столице. Гости узнают о различных технологиях, которые постепенно внедрялись в работу работников хлебозаводов  Ленинграда в 1930—1940-е годы XX века.

Выставка работает по 4 декабря с 10:00 до 18:00. Понедельник, вторник — выходные дни.

Ранее на Piter.tv подготовили подборку мест, куда можно сходить с ребенком на каникулах.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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