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В Петербурге покажут уникальные пушки "Ленинградка"
Сегодня, 12:03
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге покажут уникальные пушки "Ленинградка"

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Орудие отличается своим необычным видом и историей создания.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что в Петербурге покажут уникальные пушки "Ленинградка". Об этом сообщает пресс-служба музея.

Пушка "Ленинградка" отличается своим необычным видом и историей создания. Известно, что 45-мм противотанковое орудие  находилась на фронте на защите Ленинграда.

В Военно-историческом музее артиллерии отметили, что эта пушка долгое время хранилась вне экспозиции музея.

Ранее мы сообщали о том, что в Московском районе нашли снаряд времен войны.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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