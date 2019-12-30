Орудие отличается своим необычным видом и историей создания.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что в Петербурге покажут уникальные пушки "Ленинградка". Об этом сообщает пресс-служба музея.

Пушка "Ленинградка" отличается своим необычным видом и историей создания. Известно, что 45-мм противотанковое орудие находилась на фронте на защите Ленинграда.

В Военно-историческом музее артиллерии отметили, что эта пушка долгое время хранилась вне экспозиции музея.

Ранее мы сообщали о том, что в Московском районе нашли снаряд времен войны.

Фото:pixabay