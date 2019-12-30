Опасный боеприпас утилизировали.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что в Московском районе нашли снаряд времен войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Снаряд обнаружили на Пулковском шоссе, 71. Боеприпас заметили во время земляных работ на этом участке. Артиллерийский снаряд составят 122 мм.

Специалисты вывезли боеприпас для дальнейшей утилизации.

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Фото:пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти