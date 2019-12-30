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У директора петербургской школы с помощью лома забрали кошелек
Сегодня, 10:09
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nastya960

У директора петербургской школы с помощью лома забрали кошелек

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Но в нем было только 100 рублей.

В Весёлом Посёлке мужчина решил добыть себе немного средств для пропитания с помощью лома. Он угрожал данным орудием директору средней школы, и та из страха отдала ему свой кошелёк. Об этом сообщило ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Пострадавшая сразу же пошла в полицию и рассказала, что повстречала светловолосого злоумышленника в седьмом часу вечера 23 января в подъезде дома №17, корпус 2, по улице Кржижановского.

У мужчины был ломик длиной около полуметра. В кошельке, который он забрал, было всего 100 рублей и 3 банковские карты, с которых ему не удалось ничего снять.

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Фото: pixabay 

Теги: кошелек, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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