У директора петербургской школы с помощью лома забрали кошелек

Но в нем было только 100 рублей.

В Весёлом Посёлке мужчина решил добыть себе немного средств для пропитания с помощью лома. Он угрожал данным орудием директору средней школы, и та из страха отдала ему свой кошелёк. Об этом сообщило ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Пострадавшая сразу же пошла в полицию и рассказала, что повстречала светловолосого злоумышленника в седьмом часу вечера 23 января в подъезде дома №17, корпус 2, по улице Кржижановского.

У мужчины был ломик длиной около полуметра. В кошельке, который он забрал, было всего 100 рублей и 3 банковские карты, с которых ему не удалось ничего снять.

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян.

Фото: pixabay