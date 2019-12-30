Банки не советуют отправлять друзьям фотографии карт через соцсети и мессенджеры.

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал "РИА Новостям" об излюбленном способе мошенничества большого количества хакеров. Он связан с пользователями, которые рискуют отправлять фотографии кредиток своим друзьям в социальных сетях и мессенджерах.

Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну прокомментировал эксперт

Представитель банка пояснил, что обнаружить в теневом интернете номера банковских карт не составляет проблемы. Однако найти там пин-коды - задача уже посложнее.Зачастую небольшого количества сведений для мошенников достаточно, чтобы суметь разговорить потенциальную жертву. С помощью навыков общения они узнают фио человека, а также его номер мобильного телефона.

Ранее Piter.tv писал о том, что NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

