В 2024 году в Петербурге появится первый в РФ трамвай на водородном топливе

Проект разрабатывает компания "Горэлектротранс".

В 2024 году в Петербурге введут в эксплуатацию первый в России энергосберегающий трамвай ("Трамвай ЭУТЭ") на водородном топливе. Проект разрабатывает петербургская компания "Горэлектротранс". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова советника директора, начальника службы технической политики компании Сергея Китаева.

В сентябре 2019 года компания "Горэлектротранс" планирует провести ходовые испытания тестовой модели трамвая. Транспорт испытают на действующих сетях в Московском районе Петербурга.

Трамвай будет оснащен заводским электрическим двигателем с атомным источником питания — устройством, которое работает за счет взаимодействия водорода и воздуха. В результате физико-химического процесса будет образовываться электрический ток, который приведет в движение транспорт. Для эксплуатации такого трамвая необходима дорогостоящая контактная сеть.

Ранее мы писали, что в трамвайный парк Петербурга прибыл первый в 2019 году "Витязь-М".

Фото: pixabay.com