В трамвайный парк Петербурга прибыл первый в 2019 году "Витязь-М"

Он будет ездить по юго-западу города.

В воскресенье, 14 июля, в Трамвайный парк №8 прибыл первый вагон из новой партии трамваев, сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс". Всего для юго-запада Петербурга поставят 21 вагон серии "Витязь-М". Они поступят в трамвайный парк до сентября.

В "Горэлектротранс"отметили, что цена контракта была снижена на 31 миллион рублей и составила 1,995 млрд рублей. Примечательно, что все вагоны поставки 2019 года собраны в Петербурге на новом заводе электрического транспорта.

Для восьмого парка это самое масштабное обновление подвижного состава за последние 15 лет. Планируется, что новые вагоны заменят модели более ранних лет выпуска на маршруте №60. Его маршрут проходит от завода "Северная верфь" до улицы Пограничника Гарькавого и считается одним из наиболее востребованных среди наземного общественного транспорта Кировского и Красносельского районов.

Все трамваи серии "Витязь-М" оборудованы Wi-Fi и встроенными usb-зарядками. Кроме того, вагоны оснащены автономным ходом, который позволит при необходимости выйти из-под обесточенного участка контактной сети.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге появится "водный" трамвай.

Фото: electrotrans.spb.ru